Путин вышел из изоляции

В среду, 29 сентября, президент России Владимир Путин прекратил режим двухнедельной самоизоляции.

Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Путин "де-факто выходит из режима самоизоляции" в связи со встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил Песков.

Добавил, что во время встречи будут приняты меры предосторожности.

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14 сентября стало известно, что Путин пошел на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в окружении.

В марте этого года Путин сделал прививку от коронавируса. Каким именно препаратом - не сообщали. Вскоре уточнил, что вкололи ему вакцину российского производства "Спутник V".

29 сентября Владимир Путин и Реджеп Эрдоган проведут очные переговоры. Их называют важнейшими для двух лидеров за последние годы. Встреча в российском городе Сочи происходит через 18 месяцев после последних переговоров Путина и Эрдогана в Москве.