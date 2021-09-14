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вторник, 14 сентября 2021 14:08

Путин изолировался от окружения

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Путин изолировался от окружения
В окружении Путина обнаружили больных Covid-19. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин пошел на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении.

Об этом сообщили на сайте Кремля, пишет "Ради Свобода".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Путин получил отрицательный результат теста на коронавирус. Однако очных мероприятий с его участием некоторое время не будет.

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Накануне Путин, общаясь со спортсменами-параолимпийцами, заявил, что скоро может уйти на карантин.

Через несколько минут после этого Песков сказал, что Путин высказывался "образно".

В марте этого года Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. Каким именно препаратом, не сообщали. Вскоре Путин уточнил, что вкололи ему вакцину российского производства "Спутник V".

В последние дни президент РФ проводил немало публичных мероприятий. Перед встречами с Путиным люди, как правило, отправляются на карантин.

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