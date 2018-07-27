Путин пригласил Трампа в гости

В сети высмеивают отношения президентов США и России. Фото: Daily Mail

Российский президент Владимир Путин пригласил главу Белого дома Дональда Трампа посетить столицу РФ Москву.

"Трамп настроен на дальнейшие встречи. Я также готов", - заявил лидер Кремля во время саммита БРИКС в Южно-Африканской Республике, сообщает РИА Новости.

"Встречи с Трампом полезны. Россия продолжает налаживать контакты с США. А сильной стороной американского президента является то, что он выполняет обещания", - сказал Путин.

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Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что его бывший шеф знал о встрече сына с российскими представителями накануне американских выборов в позапрошлом году. Встреча состоялась в июне 2016-го. В Trump Tower в американском Нью-Йорке присутствовали сын президента США Дональд Трамп-младший, зять главы государства Джаред Кушнер, экс-руководитель избирательной кампании Трампа Пол Манафорт и российский адвокат Наталья Весельницкая