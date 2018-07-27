Юрист Трампа сделал сенсационное заявление

Трамп знал, что его представители встречаются с людьми Путина. Сын отчитывался о предложении россиян помочь на выборах, говорит Майкл Коэн. Фото: Daily Mail

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что его бывший шеф знал о встрече сына с российскими представителями накануне американских выборов в позапрошлом году.

Встреча состоялась в июне 2016-го. В Trump Tower в американском Нью-Йорке присутствовали сын президента США Дональд Трамп-младший, зять главы государства Джаред Кушнер, экс-руководитель избирательной кампании Трампа Пол Манафорт и российский адвокат Наталья Весельницкая, сообщает CNN.

Коэн заявил, что готов подтвердить свои слова спецпрокурору Мюллеру, который ведет расследование дела.

Трамп отрицает высказывания своего бывшего адвоката. Обвинил его в связах с Биллом Клинтоном и его женой Хиллари. Коэн был их адвокатом в прошлом.

"Интересно, помогли ли они сделать ему выбор?" - сказал глава Белого дома.

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В четверг 26 июля Коэн сказал, что он присутствовал, когда Дональд Трамп-младший сказал своему отцу о предложении россиян встретиться и Трамп одобрил это. Об этом сообщили CNN со ссылкой на собственный источник.

Госдепартамент США принял Декларацию по Крыму из-за поведения Дональда Трампа. Об этом в комментарии для Gazeta.ua сказал эксперт по международной политике Александр Хара. Слухи о том, что Трамп во время встречи с Путиным 16 июля за закрытыми дверями сказал, что Крым является российским, ведь люди там говорят по-русски, заставили Госдепартамент пойти на этот шаг, чтобы расставить точки над "і", - объясняет эксперт.