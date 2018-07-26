Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт

Александр Хара: Раньше непризнание Крыму российским было на уровне где-факто. Фото: Ok

Госдепартамент США принял Декларацию по Крыму из-за поведения Дональда Трампа.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua сказал эксперт по международной политике Александр Хара.

"Раньше непризнание Крыма российским было на уровне де-факто и не требовало никаких дополнительных деклараций. В марте 2016 было голосование Соединенных Штатов на заседание Генеральной ассамблеи ООН, где они не признали аннексию полуострова. Своей санкционной политикой Америка тоже неоднократно доказывала, что выступает на стороне Украины, говорила об этом на различных международных форумах.

Слухи о том, что Трамп во время встречи с Путиным 16 июля за закрытыми дверями сказал, что Крым является российским, ведь люди там говорят по-русски, заставили Госдепартамент пойти на этот шаг, чтобы расставить точки над "і", - объясняет эксперт.

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Для Украины принятие этой Декларации - положительный фактор.

"Это еще один международный документ, который поддерживает наше государство. К США уже присоединились Великобритания и Польша. В будущем присоединятся и другие страны. Для нас этот документ может стать основанием, чтобы инициировать усиление санкционного давления на Россию", - объясняет Александр Хара.

Не признавать аннексию Крыма Россией - в зоне американских интересов не только из-за украинского вопроса

"Крым и Украина, бесспорно, находятся далеко от США. Америка официально не имеет перед нами никаких обязательств. Мы не является членом НАТО, она не должна отстаивать нашу территориальную целостность. Но у США есть обязательства перед Тайванем (КНР считает, что Тайвань является частью Китая. Тайцы думают, что они независимы. Соединенные Штаты признают Тайвань как часть Китая, но защищают его от возможного вторжения Китайской Народной Республики. - Gazeta.ua). Китайцы увидят, что Америка признала вооруженный захват Крыма. Подумают, что могут сделать с Тайванем тоже самое", - добавил эксперт.

Государственный департамент США 25 июля обнародовал официальную Декларацию по Крыму, в которой указал, что не признает аннексии полуострова Россией. Документ призывает РФ уважать международные принципы и прекратить оккупацию Крыма.