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понедельник, 16 июля 2018 20:37

Путин предлагает обменять ГРУ-шников на своего главного врага

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Путин предлагает обменять ГРУ-шников на своего главного врага
Путин предлагает обменять ГРУ-шников на Браудера. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин пообещал допустить американских правоохранителей к 12 российских ГРУ-шникам. Их подозревают во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. В свою очередь он предлагает провести допрос Уильямa Браудерa. Он называет себя главным врагом Путина.

Между Кремлем и Вашингтоном действует договоренность 1999 года об взаимной помощи в расследовании уголовных дел. Согласно ей можно организовать такое взаимодействие, передает слова российского лидера Gazeta.ua.

Спецпрокурор Роберт Миллер, который расследует вмешательство России в американские выборы, может в рамках договора отправить запросы. Сотрудники российских внутренних органов допросят подозреваемых и отправят протоколы в США. Также могут разрешить членам комиссии Миллера присутствовать на этих допросах. Но Кремль будет ожидать, что американские правоохранители допросят тех, кого Россия подозреваем в преступлениях. И также пригласят российских специалистов.

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Речь идет об инвесторе Билле Браудере, руководителя фирмы Hermitage Capital, говорит Путин. Его деловые партнеры, по версии российского следствия, незаконным образом заработали в России более $ 1,5 млрд. Не заплатили налоги ни там, ни за рубежом, говорит Путин.

Браудер вкладывал деньги в десятки российских предприятий с 1993 года. Среди них - Газпром, Лукойл, Сбербанк. Для этого создал компанию "Хермитейдж Кэпитал". Из-за разоблачения фактов коррупции в России британцу запретили въезд на ее территорию. Власти попытались отобрать фонд. Браудер успел вывести из него все активы. В судебных делах участвовал российский адвокат Сергей Магнитский. Его посадили в тюрьму осенью 2008-го, пытали и через год убили. Соединенные Штаты Америки ввели "Список Магнитского" с перечнем десятков российских чиновников. Им заблокировали банковские счета и отказали во въезде в США. К санкциям присоединились Эстония, Литва, Великобритания и Канада.

Браудера в России дважды судили заочно. В июле 2013 года осудили за неуплату налогов компанией "Дальний степь" - "дочкой" "Хермитейдж Кэпитал". Сумма долга составила более 522 млн руб. - 218 млн грн. Приговор - девять лет лишения свободы. В декабре 2017 года Браудера признали виновным в умышленном банкротстве компании "Дальний степь". Обязали уплатить 4,2 млрд руб. - 1,7 млрд грн.

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