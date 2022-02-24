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четверг, 24 февраля 2022 06:18

"Путин начал полномасштабную войну против Украины" - Кулеба

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&quot;Путин начал полномасштабную войну против Украины&quot; - Кулеба
Фото: МИД Украины

Сейчас продолжаются удары по украинским городам.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит", - сказал Кулеба.

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Министр призвал мир остановить Путина.

"Мир может и должен остановить Путина. Время действовать прямо сейчас", - подчеркнул он.

Киев атаковали баллистическими ракетами. МВД призывает людей прятаться в бомбоубежищах.

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