"Путин начал полномасштабную войну против Украины" - Кулеба

Фото: МИД Украины

Сейчас продолжаются удары по украинским городам.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит", - сказал Кулеба.

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Министр призвал мир остановить Путина.

"Мир может и должен остановить Путина. Время действовать прямо сейчас", - подчеркнул он.

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