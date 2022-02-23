"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский

Радослав Сикорский (министр обороны Польши 2005-2007 годов, министр иностранных дел 2007-2014 годов, глава Сейма 2014-2015 годов. – Gazeta.ua) рассказал польскому изданию ONET, как Владимир Путин предлагал полякам забрать Львов и поделить Украину. Как глава российского МИД Сергей Лавров несколько раз безуспешно пытался уйти с поста. И как американская разведка переиграла Путина в нынешней его агрессии против Украины.

Автор: Getty Images Радослав Сикорский говорит, что стратегией США было говорить о планах Путина наперед, чтобы таким образом их обезвреживать

Что происходит сейчас в Европе?

Мы наблюдаем возврат к временам, предшествовавшим ООН и ОБСЕ, то есть отказ от принципов, выработанных после обеих мировых войн, и возврат к праву кулака. Более сильные узурпируют право на господство и захват территорий более слабых. Это шокирует, и с этим не может быть никакого согласия.

Что было критическим для Путина, что он решил признать независимость сепаратистских республик и ввести туда свои войска?

Это не удивительно. Я хотел бы напомнить вам манифест Путина об Украине, который он опубликовал в июле 2021 года. Он заставил всех русских солдат прочитать его. Это было превью, что должно произойти. Как в 1930-е оказалось, что те политики, которые читали "Майн кампф" Адольфа Гитлера, имели лучшее представление о тогдашнем канцлере Германии, чем те, кто этого не делал, но встречались с ним.

Эссе Путина - сборник его неоимперских и советских мифов, а возврат к агрессии - логическое следствие этой идеологии

Сообщается, что Путин писал эссе лично. Это сборник всех его неоимперских и советских мифов о России, и о ее соседях. Возврат к агрессии - логическое следствие этой идеологии. Автор: Agencja Wyborcza.pl Владимир Путин и Дональд Туск на пристани в Сопоте 9 января 2009 года

В 2014 году вы рассказали американскому журналу Politico, что Путин хотел вовлечь Польшу в раздел Украины. Такое предложение должно было быть сделано во время его встречи с польским премьером Дональдом Туском. "Путин сказал, что Украина - искусственное государство, а Львов - польский город, и о нем стоит позаботиться вместе," - цитировали вы тогда Путина. Вы отказались от этих слов позже.

Я просто ошибся насчет места, где Путин сказал эти слова о Львове. Он сделал это в Сопоте во время двусторонних переговоров, а не в Москве. Но да, он такое говорил. Он рассуждал об Украине как об "искусственном образовании" на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году. Во всяком случае, содержание этого выступления мы передали украинцам, чтобы знали, к чему готовиться.

Итак, Путин предложил Туску поучаствовать в разделе Украины?

Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину

Если он сказал, что Львов - польский город, как бы вы еще это могли интерпретировать?

Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что Европа находится в одном шаге от войны.

Она продолжается уже восемь лет на востоке Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путинские наемники бьют из тяжелого вооружения. Имеем трагические новости

Украина является частью Европы. Все мы почувствуем последствия?

Все зависит от Путина. Мы не знаем. Спектакль в Москве, то есть допрос высших государственных чиновников, и бредовое послание Путина доказывают, что он непредсказуемый. Автор: East News Радослав Сикорский и Сергей Лавров на балконе Дворца на воде варшавского парка Лазенки 25 октября 2010 года

Так же как и глава российской дипломатии Сергей Лавров, который поставил под сомнение право Украины на суверенитет?

Зная его, думаю, он говорит это от страха. Насколько я слышал, он уже трижды пытался уйти с поста, но в таких системах нельзя просто так уйти. Теперь он говорит глупости от страха. Территориальные претензии выдвинули сепаратисты из "фальшивых" республик, чью "фейковую" независимость признала Россия. Украина их, конечно, отвергла. Открытый вопрос, последует ли Путин за ними, и вторгнется ли из-за этого в Украину.

Он это сделает?

Рациональный расчет говорит, что не стал бы делать. Однако боюсь, Путин уже не мыслит разумно и логика его действий иная, чем была бы у меня или у вас. Дело дошло до признания "республик" и ввода российских войск, которые и так давно там были. И что выиграл Путин, что компенсирует его потерю "Северного потока-2"? Признание России страной-изгоем и новые санкции? Это замаскированный провал его пропаганды, связанный с тем, что ни Запад, ни Украина не склонились перед его угрозой вторжения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Москве назвали 85 украинцев, подозреваемых в "геноциде на Донбассе"

Теперь можно ожидать от России массовых провокаций на Донбассе?

Это уже происходит, и очень неграмотно. Имею в виду, например, видео якобы въезда украинского солдата в каске на Донбасс или в Россию, где броневик явно российский. Вряд ли можно сказать, что оно убедительное. Есть еще примеры. На записи Совбеза России часы показывали более раннее время, поэтому известно, что это был не прямой эфир, как нам говорили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики снова ударили по детсаду и гражданским домам: есть раненая

Путин проигрывает конфронтацию с Западом, прежде всего с США?

Благодаря разведке США, каждый шаг Путина был предвосхищен. Мы заранее знали, что произойдет

Пока что проигрывает. Он признал две республики. И до сих пор контролирует то, что контролировал. Благодаря стратегии США, основанной на разведке, каждый его шаг был предвосхищен. Мы заранее знали, что произойдет. Это провал. Теперь он решает, бросить ли кости, чтобы рискнуть и расширить войну?

Дат вторжения было несколько. Они не сработали. Возможно, Джо Байден делал это намеренно. Как милиционер обычно отстает от вора на два шага, так Запад всегда реагировал на действия России. Теперь Вашингтон делал упреждающие шаги, загоняя Москву в угол. Именно Кремль все время оправдывался, называя сообщения США о датах вторжения фейками.

Называние дат было датами готовности к вторжению. Предсказать время вторжения с точностью до недели - дело непростое. Это разведывательный успех, учитывая, что приказы и намерения находятся в голове одного человека. Да, это были упреждающие действия, чтобы Путину было труднее играть. Все его провокации оказались неудачными, потому что мы были к ним готовы. Более того, поставки зенитных и противотанковых средств Украине были возможны потому, что мы видели, как российские силы неделю за неделей собирались возле границ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самая мощная артиллерия ВСУ готовится дать отпор врагу: показали фото

Как Украина может отреагировать? Вы можете себе представить, например, украинские диверсионно-партизанские операции в Москве или других больших городах России в рамках операций возмездия?

Я могу себе это представить, но не уверен, что это будет эффективно. Украина должна сохранить образ жертвы теракта. Однако если разразится большая война, то правила игры изменятся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленского спросили, рассматривает ли Украина визовый режим с РФ

Пока же президент Владимир Зеленский прямо говорит о возможном расторжении дипломатических отношений с Россией.

Посольство России в Киеве позволяет поддерживать связь россиян со своей агентурой

Даже во время войн переговоры ведут чаще всего через третьи, нейтральные страны. Думаю, дело в практической стороне. Поддержание дипломатических отношений означает наличие у России посольства в Киеве, что позволяет поддерживать связь с российской агентурой в Украине и докладывать о ситуации в столице страны. Это имеет практические последствия. Разрыв отношений означает уход старших офицеров ГРУ, разрыв агентурных сетей.

Останутся только те, кто неизвестен другой стороне.

Они тоже, в свою очередь, в основном укомплектованы агентами под прикрытием, пользующимися дипломатической неприкосновенностью, и их тогда бы тоже выгнали.

Перевод Gazeta.ua