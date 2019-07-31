Путешествуя поднебесной: показали невероятные фото с фестиваля воздушных шаров

Фото: maximum.fm

Всемирный Лотарингский фестиваль воздушных шаров проходит во Франции с 26 июля по 4 августа 2019 года.

Грандиозный фестиваль проходит каждое лето в течение 10 дней. Посетители публикуют завораживающие фотографии с мероприятия, пишет Радио Максимум.

Местом, где проходит событие, стала бывшая военная база НАТО. Запуски шаров проходят дважды в сутки - утром и вечером. Фестивальная программа включала мастер-классы, семинары и выставки. Завершается мероприятие одновременным запуском больше сотни воздушных шаров в небо.

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Фестиваль проводят каждого нечетного года в июле-августе в течение 10 дней, начиная с 1989 года. Он является крупнейшим событием такого рода в мире.

235 лет назад полетел первый в мире воздушный шар французских братьев Этьена и Жозефа Монгольфье. Шар наполнили горячим воздухом и он поднялся вверх. Современные воздушные шары, которые используют для демонстрационных и спортивных полетов, также наполняют нагретым воздухом. С помощью пропановой горелки воздух нагревается, и пуля взлетает. Если набранная высота великовата, пилот дергает за специальный шнур и открывает отверстие в воздушном шаре, часть горячего воздуха выходит наружу, и воздушный шар опускается. Но не всегда удачно.