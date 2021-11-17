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среда, 17 ноября 2021 10:03

Противостояние на белорусско-польской границе: как прошла ночь
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Попытки нелегалов пересечь белорусско-польскую границу переросли в стычки. Со стороны мигрантов бросались камнями, ветвями и светошумными гранатами. Польские силовики отвечали слезоточивым газом и водометами
Фото: gpk.gov.by
Попытки нелегалов пересечь белорусско-польскую границу переросли в стычки. Со стороны мигрантов бросались камнями, ветвями и светошумными гранатами. Польские силовики отвечали слезоточивым газом и водометами
Попытки нелегалов пересечь белорусско-польскую границу переросли в стычки. Со стороны мигрантов бросались камнями, ветвями и светошумными гранатами. Польские силовики отвечали слезоточивым газом и водометами
Попытки нелегалов пересечь белорусско-польскую границу переросли в стычки. Со стороны мигрантов бросались камнями, ветвями и светошумными гранатами. Польские силовики отвечали слезоточивым газом и водометами
Попытки нелегалов пересечь белорусско-польскую границу переросли в стычки. Со стороны мигрантов бросались камнями, ветвями и светошумными гранатами. Польские силовики отвечали слезоточивым газом и водометами

Около 2 тыс. человек проживают в палаточном городке вблизи пограничного перехода Брузги в Беларуси.

В общем, ночь на КПП Брузги-Кузница прошла спокойно. Часть людей ночью поселили в помещение с белорусской стороны, сообщили польские пограничники, передает RMF24.

"После атаки на польские службы на КПП Брузги иностранцы переместились в район своего предыдущего лагеря. Сейчас там около двух тысяч человек", - сообщили польские пограничники.

В столкновениях с нелегалами пострадали 12 человек – девять полицейских, два пограничника и солдат. Все уже выписаны из больниц, рассказал представитель польской полиции Ярослав Шимчик, передает polsatnews.pl.

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По факту нападения на польских силовиков прокуратура ведет следствие. Он также предположил, что часть "мигрантов Лукашенко", участвовавших в столкновениях, на самом деле были замаскированными представителями белорусских спецслужб.

"Если посмотреть на людей, которые бросались этими камнями, и как они действовали, то, на мой взгляд, они достаточно хорошо подготовлены и имеют такой опыт. По моему мнению, наиболее агрессивные люди на самом деле были представителями белорусских служб", - сказал он, добавив , что многие были в масках или балаклавах, поэтому идентифицировать их трудно.

Часть мигрантов была поселена в помещении склада в Брузгах. Там разместили около тысячи человек, им привезли теплые вещи, матрасы и одеяла, развернули полевую кухню, биотуалеты и палатку для обогрева, сообщает белорусское государственное информагентство "Белта".

Утром 15 ноября большая группа мигрантов, до этого остававшаяся в лагере в лесу, перебралась на дорогу в пункт пропуска Брузги-Кузница.

На следующий день попытки пересечения границы переросли в столкновения. Со стороны мигрантов бросались камнями и ветвями, польские силовики отвечали слезоточивым газом и водометами.

В столкновениях с польской стороны пострадали семь полицейских, сообщали вчера 16 ноября.

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17
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