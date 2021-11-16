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вторник, 16 ноября 2021 20:09

Семь польских силовиков пострадали в столкновениях с нелегалами

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Семь польских силовиков пострадали в столкновениях с нелегалами
В столкновениях с нелегалами пострадали семь польских полицейских. Фото: Спутник

Семь польских правоохранителей пострадали во время штурма нелегалами белорусско-польской границы во вторник, 16 ноября.

Одна полицейская в больнице с травмой головы, пятерых госпитализировали с травмами рук и ног, сообщает полиция Польши в Twitter.

"Во время нападений пострадали семь полицейских. Это включая полицейского, которого ударили камнем по голове и доставили в больницу. Полицейская с травмой головы доставлена ​​в больницу и пятеро – с ранениями рук и ног", – говорится в сообщении.

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Полицейские получили травмы от камней, которыми их забросали мигранты.

Сейчас ситуация на белорусско-польской границе под контролем, более серьезных инцидентов польские службы не зафиксировали.

Ни одна из групп беженцев не пересечет границу страны, подчеркнули в полиции.

Во вторник, 16 ноября, ситуация на белорусско-польской границе обострилась. Мигранты бросили в польских силовиков светозвуковую гранату.

Светозвуковые гранаты беженцам выдали белорусские службы, заявило Минобороны Польши.

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