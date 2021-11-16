Мигранты забросали польских полицейских светошумовыми гранами - есть раненый

 
Ексклюзивы
1/5
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Просмотров: 288
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
Просмотров: 171
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Когда член мафии попадает в тюрьму, его место занимает жена или мать
Просмотров: 603
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
"Есть задница и сиськи, а больше ничего и не нужно" - автор комикса "Черная Вдова" Ричард Морган о работе с Marvel
Просмотров: 1404
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
1 Просмотров: 1926
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
"Жена и пятеро детей остались в подвале. Попали в плен": как живут турки-ахыска, которых выгнали с родины
Просмотров: 1944
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
Оставил семье имущества на миллиарды: как делили наследство Кернеса
1 Просмотров: 6867
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
Просмотров: 1953
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
3 Просмотров: 3267
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Просмотров: 2052
Фото
Все фото
4
4
4
7
9
В древнем храме нашли кружки для пива
В древнем храме нашли кружки для пива
Кейт Миддлтон в черном пальто с погонами заняла место королевы.
Кейт Миддлтон в черном пальто с погонами заняла место королевы.
Мигранты пробили шлем польскому полицейскому
Мигранты пробили шлем польскому полицейскому
Небоскребы и мужчины в костюмах - как выглядел Нью-Йорк 92 года назад
Небоскребы и мужчины в костюмах - как выглядел Нью-Йорк 92 года назад
Польша сообщила о стрельбе на границе
Польша сообщила о стрельбе на границе
Видео
Все видео
Мигранты забросали польских полицейских светошумовыми гранами - есть раненый
Мигранты забросали польских полицейских светошумовыми гранами - есть раненый
Денисова в Грузии пыталась попасть к Саакашвили
Денисова в Грузии пыталась попасть к Саакашвили
Часть мигрантов прибывает в Беларусь из Москвы – президент Литвы
Часть мигрантов прибывает в Беларусь из Москвы – президент Литвы
"Показалось, что они ходят": россиянин ворвался в морг и изуродовал тела
"Показалось, что они ходят": россиянин ворвался в морг и изуродовал тела
В Марокко в смертельном ДТП столкнулись 20 автомобилей
В Марокко в смертельном ДТП столкнулись 20 автомобилей
Интервью
1/5
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
Просмотров: 1467
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 945
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 900
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 7821
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 2313
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
15 ноября 2021
Просмотров: 639
Це кіно
– Нас мають за скотів. Ще б у хліві вакцинували, – обурюється жінка в черзі на Львівському залізничному вокзалі. За новими правилами ...
вторник, 16 ноября 2021 13:56

Мигранты забросали польских полицейских светошумовыми гранами - есть раненый

  Комментировать
Мигранты забросали польских полицейских светошумовыми гранами - есть раненый
Свето-шумовая граната, разорвавшаяся возле польских силовиков. Фото: t.me/s/nexta_tv

Во вторник, 16 ноября, ситуация на белорусско-польской границе обострилась.

Мигранты бросили в польских силовиков светошумовую гранату, сообщил Telegram-канал Nexta.

"Светошумовая граната, брошенная с белорусской стороны, разорвалась среди польских силовиков. За кадром - радостные крики мигрантов", - говорится в описании видео.

Во время противостояния с мигрантами один из полицейских получил серьезные травмы. Ему в голову попал камень, брошенный, вероятно, кем-то из нелегалов. Мужчину забрала "скорая", сообщила полиция Польши.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мигранты пробили шлем польскому полицейскому

Светошумовые гранаты беженцам выдали белорусские службы, заявило Минобороны Польши в Twitter.

"Мигранты были вооружены свето-шумовыми гранатами белорусскими службами, и они начали бросать оружие в польских солдат и офицеров", - говорится в сообщении.

С утра мигранты снова штурмовали границу Польши. Беженцы сломали забор с белорусской стороны в надежде прорваться. Польских силовиков начали забрасывать камнями и бутылками. Те в ответ применили слезоточивый газ и водомет.

Ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе резко ухудшилась 15 ноября. Беженцы сломали часть забора на пункте пропуска "Брузги" и хотели попасть в Польшу. Говорят, что они сильно устали и замерзли. Поэтому если сейчас не удастся прорваться, то "здесь и умрут".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мигранты забросали польских полицейских светошумовыми гранами - есть раненый». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
ноября

От бомб город спас туман

Украина не смогла удержать победу над Боснией и Герцоговиной

Самое читаемое
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
17
 1 Просмотров: 25840
Гороскоп на 15-21 ноября: какие неожиданности готовит неделя с лунным затмением
Гороскоп на 15-21 ноября: какие неожиданности готовит неделя с лунным затмением
 Просмотров: 12844
Зеленский пообещал всем вакцинированным по 1000 грн – но есть условие
Зеленский пообещал всем вакцинированным по 1000 грн – но есть условие
 Просмотров: 12079
Антиукраинский телеканал Мураева &quot;тепло&quot; встретили в Кропивницком
Антиукраинский телеканал Мураева "тепло" встретили в Кропивницком
 5 Просмотров: 9099
Мухарский ошеломил эротическим хобби с женой, моложе его на 19 лет
Мухарский ошеломил эротическим хобби с женой, моложе его на 19 лет Просмотров: 8406
Мир
В древнем храме нашли кружки для пива
В древнем храме нашли кружки для пива
4
 Просмотров: 27
Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2"
Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2" 1 Просмотров: 387
Минюст Грузии озвучил странную причину отказа Денисовой в посещении Саакашвили
Минюст Грузии озвучил странную причину отказа Денисовой в посещении Саакашвили Просмотров: 360
Кейт Миддлтон в черном пальто с погонами заняла место королевы.
Кейт Миддлтон в черном пальто с погонами заняла место королевы.
4
 Просмотров: 1215
Мигранты пробили шлем польскому полицейскому
Мигранты пробили шлем польскому полицейскому
4
 Просмотров: 990
Больше всего комментируют
6
Разумкову уже не нравится сериал "Слуга народа"
5
Антиукраинский телеканал Мураева "тепло" встретили в Кропивницком
5
В партии Зеленского думают снизить избирательный возраст
4
У партии Зеленского появился новый председатель
4
ВСК: В гибели под Иловайском виновата предыдущая власть
Голосов: 2046
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть