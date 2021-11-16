Мигранты забросали польских полицейских светошумовыми гранами - есть раненый

Свето-шумовая граната, разорвавшаяся возле польских силовиков. Фото: t.me/s/nexta_tv

Во вторник, 16 ноября, ситуация на белорусско-польской границе обострилась.

Мигранты бросили в польских силовиков светошумовую гранату, сообщил Telegram-канал Nexta.

"Светошумовая граната, брошенная с белорусской стороны, разорвалась среди польских силовиков. За кадром - радостные крики мигрантов", - говорится в описании видео.

Во время противостояния с мигрантами один из полицейских получил серьезные травмы. Ему в голову попал камень, брошенный, вероятно, кем-то из нелегалов. Мужчину забрала "скорая", сообщила полиция Польши.

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Светошумовые гранаты беженцам выдали белорусские службы, заявило Минобороны Польши в Twitter.

"Мигранты были вооружены свето-шумовыми гранатами белорусскими службами, и они начали бросать оружие в польских солдат и офицеров", - говорится в сообщении.

С утра мигранты снова штурмовали границу Польши. Беженцы сломали забор с белорусской стороны в надежде прорваться. Польских силовиков начали забрасывать камнями и бутылками. Те в ответ применили слезоточивый газ и водомет.

Ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе резко ухудшилась 15 ноября. Беженцы сломали часть забора на пункте пропуска "Брузги" и хотели попасть в Польшу. Говорят, что они сильно устали и замерзли. Поэтому если сейчас не удастся прорваться, то "здесь и умрут".