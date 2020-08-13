Протесты в Беларуси: в МВД заявили о наезде на работников ГАИ

В Беларуси сбивают работников ГАИ. Фото: Укринформ

В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что в Минске и в Барановичах автомобили совершили наезды на сотрудников ГАИ.

"Сегодня, 12 августа, около 20.00 на пересечении ул. Мельникайте и пр-та Победителей в Минске 45-летний мужчина за рулем "Шкоды" совершил наезд на сотрудника ГАИ. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан. Для остановки транспортного средства сотрудники Госавтоинспекции использовали табельное оружие", - сообщает пресс-служба МВД.

Сотруднику милиции оказана медицинская помощь, он доставлен в медучреждение.

Правоохранители использовали оружие, прострелив колесо.

"В результате транспортное средство было остановлено, водитель бросил машину и убежал. Сейчас он разыскивается", - добавляют в сообщении.

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Ранее, в Беларуси спецназовцы выбросили свою форму в мусорный бак. Они заявляют о том, что не могут гордиться местом своей службы, несмотря на ситуацию в Минске.