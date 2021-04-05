Проповедник основал христианскую секту

Портрет Джозефа Смита / Wikipedia

6 апреля 1830-го в городе Фаетт, в США, проповедник Джозеф Смит основывает Церковь Иисуса Христа святых последних дней, также известную как Церковь мормонов. Он объявляет о создании Церкви во время встречи с небольшой группой верных.

Смит родился в штате Вермонт в 1805-м. В 1823-м утверждал, что его посетил ангел по имени Мороний, который рассказал о давнем еврейский текст, который был утерян 1500 лет назад. Священный текст, вероятно, выгравирован на золотых пластинах историком-индейцем в IV в, рассказывает историю израильских народов, живших в Америке в древние времена. В течение следующих 6 лет Смит продиктовал английский перевод текста жене и другим последователям, а в 1830-м была опубликована Книга Мормона. В том же году Смит основал в Церковь Христа.

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Религия быстро привлекла последователей, и Смит основал общины в разных штатах. Его христианская секта подверглась резкой критике за неортодоксальные обычаи - такие как многоженство. 27 июня 1844-м Смита и его брата убили противники в тюремной камере.

2 года спустя преемник Смита во главе секты, Бригам Янг, возглавил побег верных на запад в поисках религиозной и политической свободы. В июле 1847-го 148 первых неофитов Церкви достигли долины Юты и Большого соленого озера. Осмотрев долину, Янг велел заложить там город. Сейчас Церковь мормонов насчитывает более 16,5 млн верных в разных странах мира.