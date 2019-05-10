Принц Гарри вышел в свет после рождения первенца

Принц Гарри впервые появился на официальном мероприятии после того, как Меган Маркл 6 мая родила сына.
Он прилетел в Нидерланды на Игры непобежденных, сообщает ТСН.
В прошлом году принц посещал их вместе со женой Меган, которая была на раннем сроке беременности.
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Принц был радостным и счастливым. Поклонников растрогала надпись Daddy на его куртке. Герцог пообщался со спортсменами, испытал свои силы в стрельбе из лука, а также покатался на велосипеде.
Также в Нидерландах принцесса Маргарита подарила принцу бодик для его новорожденного сына Арчи.
Пока принц Гарри работает, его жене заботиться о новорожденном сыне помогает ее мать Дориа, которая приехала в Лондон за несколько недель до рождения внука.
У Меган Маркл, жены принца Гарри, начались роды утром 6 мая. Представитель королевской семьи поделился новостью на официальном сайте Букингемского дворца.
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