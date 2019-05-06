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понедельник, 06 мая 2019 16:46

Меган Маркл родила

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Меган Маркл родила
Меган Маркл рожает первенца. Фото: bbc.com

У Меган Маркл, жены принца Гарри, начались роды утром 6 мая.

Представитель королевской семьи поделился новостью на официальном сайте Букингемского дворца.

Рожает герцогиня дома — в Фрогмор-коттедже. Снимки первенца королевская пара покажет через несколько дней после родов. При этом Кейт Миддлтон и принцесса Дианапоказали детей сразу после их рождения.

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"Рано утром у Меган Маркл начались роды. Рядом с ней Гарри", - написала в Twitter королевский репортер Эмили Нэш.

Герцогиня Сассекская родила мальчика в 5.26. малыш появился на свет с весом 3,3 кг. Он будет носить титул графа Дамбартона и займёт 7 место в очереди на королевский престол.

Американский судмедэскперт Джо Маллинс, который имеет 17 лет стажа, создал вероятный портрет будущего первенца принца Гарри и Меган Маркл.

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