Принц Гарри дал сыну имя

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Просмотров: 837
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
7 Просмотров: 3935
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 864
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2151
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3195
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5490
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1863
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2025
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3240
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5456
Фото
Все фото
28
19
7
4
5
Как выглядел город, где подписали Акт о капитуляции Германии - фото
Как выглядел город, где подписали Акт о капитуляции Германии - фото
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
В катастрофе в Шереметьево погиб матрос, который предал Украину
В катастрофе в Шереметьево погиб матрос, который предал Украину
Украинский театр победил на международном фестивале
Украинский театр победил на международном фестивале
Российских полицейских одели в форму НКВД
Российских полицейских одели в форму НКВД
Видео
Все видео
Катастрофа в Шереметьево: показали видео спасения пилота
Катастрофа в Шереметьево: показали видео спасения пилота
Состоялось соревнование по трамвайному боулингу
Состоялось соревнование по трамвайному боулингу
Google представила новое творческое приложение
Google представила новое творческое приложение
Евровидение-2019: показали репетиции
Евровидение-2019: показали репетиции
Трагедия в Шереметьево: видео страшного пожара из салона самолета
Трагедия в Шереметьево: видео страшного пожара из салона самолета
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
4 Просмотров: 2844
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1224
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1359
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3150
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3294
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 153
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
среда, 08 мая 2019 21:20

Принц Гарри дал сыну имя

  Комментировать
Принц Гарри дал сыну имя
Герцоги назвали сына Арчи. Фото: REUTERS

Британский принц Гарри и его жена Меган назвали новорожденного сына Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор.

Мальчик родился 6 мая, сообщает ВВС.

Сегодня герцог и герцогиня Сассекская показали его публике. Поставили перед небольшой группой журналистов в одном из залов Виндзорского замка.

"У него милый характер, он очень спокойный. Он просто мечта", - сказала Меган о своем сыне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как следует воспитывать ребенка - советы Пиппы Мидлтон

Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор седьмой в очереди на британский престол. Является восьмым правнуком королевы Елизаветы II.

Герцогиня Сессекська родила мальчика в 5:26. Малыш появился на свет с весом 3,3 кг. Он будет иметь титул графа Дамбартона и 7 место в очереди на королевский престол.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Принц Гарри дал сыну имя». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

Известный журналист погиб в страшной аварии

В центре Львова побили композитора

Вода залила часть Киева - удивительное видео

"Народ не нуждается в химии": казнили основателя новой науки

Самое читаемое
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
Фэшн в коровнике: фотограф перевернул мир высокой моды
25
 Просмотров: 96427
&quot;Я фотографирую не селебрити, а личностей мира&quot; - откровенные фото звезд от Марка Хома
"Я фотографирую не селебрити, а личностей мира" - откровенные фото звезд от Марка Хома
31
 Просмотров: 58770
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
Как жили норвежцы в годы борьбы за независимость - раритетные фото
19
 Просмотров: 25276
Полякова снова полностью обнажилась и выложила фото в Instagram
Полякова снова полностью обнажилась и выложила фото в Instagram Просмотров: 20916
Кот-артист: 15 забавных фото, которые заставляют улыбнуться
Кот-артист: 15 забавных фото, которые заставляют улыбнуться
15
 Просмотров: 19117
Мир
Полякам позволят осмотреть обломки самолета Качиньского
Полякам позволят осмотреть обломки самолета Качиньского Просмотров: 9
Хакеры похитили 7 биткоинов
Хакеры похитили 7 биткоинов Просмотров: 207
Третье проиcшествие за день с Superjet 100 произошло в Шереметьево
Третье проиcшествие за день с Superjet 100 произошло в Шереметьево Просмотров: 1251
Гуайдо признал провальной попытку отстранения Мадуро от власти
Гуайдо признал провальной попытку отстранения Мадуро от власти Просмотров: 270
В янтаре нашли многоножку возрастом 99 млн лет
В янтаре нашли многоножку возрастом 99 млн лет Просмотров: 2367
Больше всего комментируют
5
Россияне готовят подлую провокацию - разведка
3
Под Павлополем погиб десантник Владимир Коваль
2
Порошенко дал совет Зеленскому
2
Луценко хочет удержаться на должности и дружит с Коломойским - СМИ
2
Вятрович напомнил Зеленскому судьбу Януковича
Голосов: 223
Голосование Чего больше всего ожидаете от президента Зеленского?
  • продолжение реформ и сближения с Евросоюзом
  • возвращение оккупированных территорий Донбасса и Крыма
  • преодоление коррупции на всех уровнях
  • снижение цен на коммуналку, горючее и продукты питания
  • я за него не голосовал, поэтому ничего не жду
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua