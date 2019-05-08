Принц Гарри дал сыну имя

Герцоги назвали сына Арчи. Фото: REUTERS

Британский принц Гарри и его жена Меган назвали новорожденного сына Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор.

Мальчик родился 6 мая, сообщает ВВС.

Сегодня герцог и герцогиня Сассекская показали его публике. Поставили перед небольшой группой журналистов в одном из залов Виндзорского замка.

"У него милый характер, он очень спокойный. Он просто мечта", - сказала Меган о своем сыне.

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Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор седьмой в очереди на британский престол. Является восьмым правнуком королевы Елизаветы II.

Герцогиня Сессекська родила мальчика в 5:26. Малыш появился на свет с весом 3,3 кг. Он будет иметь титул графа Дамбартона и 7 место в очереди на королевский престол.