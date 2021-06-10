Президенту Албании объявили импичмент

Парламент Албании объявил импичмент президенту Мете. Фото Reuters

Парламент Албании объявил импичмент президенту Илиру Мете за нарушение Конституции перед выборами главы страны.

Депутаты приняли решение во время внеочередного голосования в среду. Предварительно временная следственная комиссия объявила, что Мета нарушил 16 статей Конституции накануне выборов в Албании 25 апреля, пишет Euronews.

Мета обвинили в том, что не выполнил своего долга гарантировать национальное единство и поддержал оппозицию на недавних выборах.

Премьер-министр Эдди Раму заявил, что президент руководит "клептократических режимом" и сосредоточивает в своих руках все законодательные, административные и судебные полномочия.

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Президент Албании выполняет в основном символические полномочия, но одновременно имеет некоторую власть над судебной системой и вооруженными силами. Роль президента считается аполитичной, но Мет Цель регулярно вступает в конфликты с правительством Эдди Рамы.

В ночь на 12 апреля 1995 года неизвестные в темных комбинезонах и военной форме жестоко избили белорусских депутатов в здании Верховного Совета страны. Депутаты входили во фракцию "Возрождение" и голодали в знак протеста против политических инициатив президента Александра Лукашенко. Накануне Лукашенко заявил, что хочет провести референдум по вопросам изменения национальной символики, предоставления русскому языку статуса второго государственного, денонсации Беловежского соглашения и разрешения президенту распустить парламент. Инициативу должны были рассмотреть в Верховной Раде, принять или отклонить. Уже звучали предложения начать процедуру импичмента Лукашенко, но ничего не произошло. В конце концов депутаты, не видя никакой конкретной поддержки, проголосовали за ратификацию Договора о двусторонних белорусско-российских отношениях и прекратили голодовку.