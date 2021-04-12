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понедельник, 12 апреля 2021 11:49

Белорусских депутатов избили в зале парламента

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Белорусских депутатов избили в зале парламента
В Беларуси считают, что установление диктатуры Лукашенко произошло именно 12 апреля 1995 года Фото: wikimedia

В ночь на 12 апреля 1995 года неизвестные в темных комбинезонах и военной форме жестоко избили белорусских депутатов в здании Верховного Совета страны. Депутаты входили во фракцию "Возрождение" и голодали в знак протеста против политических инициатив президента Александра Лукашенко.

Накануне Лукашенко заявил, что хочет провести референдум по вопросам изменения национальной символики, предоставления русскому языку статуса второго государственного, денонсации Беловежского соглашения и разрешения президенту распустить парламент. Инициативу должны были рассмотреть в Верховной Раде, принять или отклонить.

Некоторые депутаты выступили "за". Заявили, что герб "Погоня" похож на литовский. А бело-красно-белый флаг, которым "пользовались приспешники Гитлера" негативно воспринимается в народе. Закон о языках Республики Беларусь, который только белорусский язык признавал государственным, назвали ограничивающим права граждан.

Против инициатив выступили оппозиционные депутаты, Союз писателей Беларуси и часть общества. Отмечали несоответствие их Конституции и законам страны, а также возможный раскол общества. Несмотря на это дебаты по референдуму начались с 10 апреля. На государственном телеканале БТ агитировали за предложение президента.

11 апреля 17 депутатов объявили голодовку и сели перед Президиумом у трибун, вскоре к ним присоединилось еще двое. Присутствовавшие парламентарии рассмотрели вопросы отдельно, но поддержку получил лишь один - об экономической интеграции с Россией. Идею референдума отклонили, но Лукашенко заявил, что парламент должен голосовать за все вопросы сразу, поэтому проведет референдум без санкции Верховного Совета.

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Оппозиционные депутаты остались в зале совета. Их пугали бомбой в помещении. Пытались вывести без гарантий допустить назад. А поздно ночью в зал ворвались люди в черных масках и спецназовцы в шлемах с автоматами. Начали бить депутатов дубинками и даже наставили на них оружие. После избиения всех закинули в милицейские машины и повезли в прокуратуру, где возбудили уголовное дело по инциденту.

Утром уже звучали предложения начать процедуру импичмента Лукашенко, но ничего не произошло. В конце концов депутаты, не видя никакой конкретной поддержки, проголосовали за ратификацию Договора о двусторонних белорусско-российских отношениях и прекратили голодовку. А уже потом, без депутатов от фракции "Возрождение" и с нарушением процедуры, запуганные парламентарии приняли решение о проведении референдума 14 мая 1995 года.

Виновных в избиении депутатов правоохранительные органы не назвали, уголовное дело не закрыли. Лукашенко заявил, что видел видео событий в зале Верховного Совета и якобы там никто никого не бил, а депутаты вышли сами. Обещал показать пленку народу, но этого не сделали.

Проведение референдума привело к изменению государственной символики, установлению второго государственного языка и резкого сближения с Россией. Ситуацию с избиением депутатов неизвестными вооруженными людьми назвали беспрецедентной и квалифицировали ее как насильственный захват власти в стране и установление диктатуры Лукашенко.

С тех пор все последующие выборы в парламент страны были недемократическими, ведь оппозицию к ним не допускали.

25 марта 1918 года Совет БНР принял в Минске Третью уставную грамоту. Ею провозгласили независимость Белорусской Народной Республики.

Большевики сразу объявили, что создание независимой БНР является попыткой "помещиков и капиталистов" оторвать Беларусь от Советской России и присоединить ее к буржуазной Германии. Деятели действительно благодарили немцев за освобождение и стремились к союзу с ними, но это вызвало раскол внутри политических кругов, где было также много сторонников России.

С поражением немцев в Первой мировой войне в декабре 1918 года началось наступление большевиков на Беларусь, а вскоре и наступление Польши. В 1919 году БНР прекратит существование, а правительство будет действовать в эмиграции.

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Дата
12
апреля

Белорусских депутатов избили в зале парламента

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