Историки встали на защиту белорусского флага

Белорусские ученые становятся на защиту национального флага Иллюстрация: wikiwand.com

Белорусские историки выступили в защиту бело-красно-белого флага, который стал главным символом протестов против режима Александра Лукашенко.

Соответствующее заявление историков, размещенное на портале "Наш сцяг", приводит "Историческая правда".

"В связи с началом пропагандистской кампании режимом Лукашенко о запрете бело-красно-белого флага в Республике Беларусь, мы, белорусские историки, заявляем:

Бело-красно-белый флаг является национальным и государственным белорусским символом. Он был утвержден в 1917 году всеми белорусскими национальными организациями и стал государственным в 1918 году, в конце Первой мировой войны, когда новые государства, возникшие на развалинах империй, утверждали свои государственные символы.

Наше национальное государство, Белорусская Народная Республика, приняло государственный герб - древнюю Погоню и государственный флаг - бело-красно-белый, в соответствии с белорусскими народными и историческими традициями.

За прошедшее столетие бело-красно-белый флаг стал духовным достоянием и моральной ценностью для миллионов белорусов, независимо от их политических взглядов. В 1930 году известный коммунистический поэт Максим Танк писал:

Глядзіце ў будучыню смела!

Настаў доўгачаканы час,

Пад сцягам бел-чырвона-белым

Чакае перамога нас.

Использование национальных символов коллаборационистами во время Второй мировой войны было распространенным явлением в Европе и не могло привести к дискредитации этих символов. Мы видим как государства с подобным историческим опытом, такие как Россия, Украина, Франция, Литва, Латвия, Хорватия, Норвегия, Дания и другие, почитают свои национальные флаги.

В сентябре 1991 года Верховный Совет БССР утвердил бело-красно-белый флаг государственным флагом Республики Беларусь. В 1994 году именно под ним присягнул новоизбранный президент Лукашенко.

Сегодняшняя официальная пропагандистская кампания по дискредитации и запрету национального и государственного символа Беларуси бело-красно-белого флага не имеет исторического обоснования, что приводит к расколу в обществе и разжиганию вражды между гражданами Беларуси. Организаторы и участники этой кампании должны нести ответственность не только перед судом истории, но и юридически".

Заявление подписали более 700 историков, краеведов, социологов и студентов.

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В январе Генеральная прокуратура Беларуси сообщила, что намерена запретить бело-красно-белый флаг. К ним якобы поступило коллективное обращение более ста граждан, которые просят запретить флаг через суд. По данным прокуратуры в обращении говорилось, что этот флаг ассоциируется с немецкой оккупацией во время Второй мировой войны. Эта символика в современной Беларуси формально не запрещена.