Премьер Британии Джонсон написал в ЕС письмо с просьбой отсрочить Brexit

Премьер Британии попросил отсрочить Brexit. Фото: РБК

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой отсрочить дату Brexit.

"Только что получили запрос об отсрочке. Теперь я начну консультации с лидерами ЕС о том, как нам реагировать", - написал Туск в Twitter.

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В письме с просьбой, которую теперь должен будет рассмотреть ЕС, предлагается сделать крайним сроком Brexit 31 января 2020 года. При этом оговаривается возможность осуществить выход раньше, если стороны будут к этому готовы.

По данным СМИ, лидеры Евросоюза готовы предоставить Лондону новую отсрочку.

Напомним, на саммите ЕС в Брюсселе 17 октября лидеры 27 стран Евросоюза утвердили последние договоренности с Лондоном о порядке Brexit. Датой выхода Великобритании из ЕС должно было стать 31 октября.