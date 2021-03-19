Представлял из себя агента "богатого папочки", чтобы получать секс

Мошенник Вонг Тянь Цзюнь / Daily Star

В Сингапуре судят мужчину, представлял из себя агента "богатого папочки", и обманом убедил 11 женщин заняться с ним сексом, чтобы "проверить их".

Он также угрожал поделиться обнаженными фото 2-х жертв, которые пытались разорвать с ним отношения. Говорил им, что опубликует в соцсетях обнаженные фото, если откажутся заниматься с ним сексом. Об этом пишет Daily Star.

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Аферист просматривал рекламы проституток в интернете и понял, что не может себе позволить такие услуги. Поэтому 39-летний Вонг Тянь Цзюнь написал онлайн-объявления с просьбой о платном сопровождение девушек по вызову, которые нужны для "богатого папочки". Он искал девушек, которые готовы предоставить сексуальные услуги за наличные. С апреля 2015 года по январь 2016-му на объявление откликнулись как минимум 11 девушек в возрасте 18-24 года. Вонг врал девушкам, утверждая, что у него есть клиенты, которые могут заплатить за услуги $5,6- $14 тыс. в месяц, но ему как агенту надо "проверить" секс-услуги девушек.

Одна 24-летняя девушка встретилась с Вонгом в отеле в 2014 году. Он сфотографировал ее топлесс, и у пары был незащищенный секс. После инцидента у женщины начались приступы паники. Позже "Институт психического здоровья" поставил ей диагноз "расстройство адаптации". Она умоляла Вонга удалить фото в 2016-м, но аферист сказал, что сотрет только, если она еще раз "предоставит сексуальные услуги". Когда она согласилась предоставить и не обращаться в полицию, Вонг сказал, что даст фото друзьям, чтобы с ним ничего не случилось. Иначе, если он исчезнет, ​​они используют фотографии по своему усмотрению. Жертва подала заявление в полицию в феврале 2016-го.

Суд услышал, что Вонг преследовал как минимум 11 женщин. Заместители прокурора также заявили, что аферист объяснял жертвам, что для успешного заключения сделки с клиентом должны отправить свои обнаженные фото, делал обнаженные селфи с девушками, и вступал с ними в сексуальные отношения, иногда снимал на видео.

Он обманывал жертв, что эти действия необходимы, чтобы девушек могли оценить клиенты, и обнаружить их пригодность для "богатого папочки".

Вонг признал себя виновным в суде по 10 пунктам обвинения, включая несколько пунктов мошенничества. Он ожидает вынесения приговора.