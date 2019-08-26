"Повышают безопасность": в школах и детсадах России установят КПП с охраной и металлоискатели

За последние два года в 18 регионах РФ ученики школ и колледжей совершили 24 резонансных преступления

Все школы, детсады, колледжи, техникумы, летние лагеря, центры отдыха оборудуют тревожными кнопками, постами охраны, видеонаблюдением, сигнализацией, металлоискателями и КПП.

Такие правила постановило правительство РФ, передают российские СМИ.

"Допустим, если всероссийский детский лагерь получил первую категорию, то при въезде на его территорию руководство должно установить средства снижения скорости или противотаранные устройства", - говорится в сообщении.

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В Министерстве образования заявили, что подобные мероприятия будут распространены на все регионы РФ, что "позволит повысить безопасность образовательной среды".

Такое усиление мер безопасности эксперты связывают с увеличением случаев агрессии в российских школах.

Так, за последние два года в 18 регионах РФ ученики школ и колледжей совершили 24 резонансных преступления. Использовали при этом оружие и даже взрывные устройства. Ранены 99 человек, погибли - 24.

17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил стрельбу и взорвал бомбу, после чего застрелился в библиотеке. Погиб 21 человек, 50 получили ранения.