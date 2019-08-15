Скрепные кулаки РПЦ: российский поп подрался с уличным музыкантом

В оккупированной Ялте священник из Москвы побил уличного музыканта.

Оккупанты начали проверку по факту драки, сообщает крымское СМИ "Примечания".

По словам попа, музыкант столкнул со скамейки его сына, который присел отдохнуть.

Россиянин заявил, что после этого на него набросились и сломали челюсть.

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В оккупированном Крыму жестко критикуют граждан Российской Федерации, которые решили переехать на оккупированный полуостров.

"Здравствуйте, помогите пожалуйста, собираемся переехать жить в Ялту. Расскажите, как у вас живётся, цены, коммуналка, работа, учебные заведения. Нет ли проблем с питьевой водой. Спасибо всем, кто откликнулся", – передает RoksolanaToday&Крым25% слова россиянки Натальи Кожеваткиной в Twitter.

В ответ ей посоветовали не ехать, некоторые ответили более грубо, отметив что уже и самим крымчанам греться на пляжах места нет.