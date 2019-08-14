"Ничего хорошего кроме природы": в Крыму поставили на место понаехавших россиян

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В оккупированном Крыму жестко критикуют граждан Российской Федерации, которые решили переехать на оккупированный полуостров.

"Здравствуйте, помогите пожалуйста, собираемся переехать жить в Ялту. Расскажите, как у вас живётся, цены, коммуналка, работа, учебные заведения. Нет ли проблем с питьевой водой. Спасибо всем, кто откликнулся", – передает RoksolanaToday&Крым25% слова россиянки Натальи Кожеваткиной в Twitter.

В ответ ей посоветовали не ехать, некоторые ответили более грубо, отметив что уже и самим крымчанам греться на пляжах места нет.

"Бегите, глупцы. Кроме природы, здесь нет ничего хорошего, но и ее вы почти не увидите, так как придется работать на двух-трех работах, чтобы выжить!" – пишет Надежда Иванова.

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"Как же вы уже за***ли, степной Крым тоже вас ждет. Целину поднимать некому, ж*пы у моря греть нам самим места нет", – заявил Виталий Разумовский.

"Еще одна телевизора насмотрелась...", – резюмировала Terra Cimmeria.

Следующий туристический сезон в Крыму может быть хуже, чем етот. Туда едут малообеспеченные туристы. Этому поспособствует и открытие железнодорожной части Крымского моста.