Приедет беднота: Крым готовится к ухудшению туристического сезона

Туристов будет больше, но туристический сезон провалится из-за их малообеспеченности. Фото: из открытых источников

Следующий туристический сезон в Крыму может быть хуже, чем етот. Туда едут малообеспеченные туристы. Этому поспособствует и открытие железнодорожной части Крымского моста.

"Массовый турист не готов платить выше 2500 рублей за номер, большинство снимают по 1200-1800 / сут. На семью. Цена койко-места 250-300 и не выше. Дешевые столовые еще в тренде, но кухня в номере для многих туристов лучше, которые везут с собой мешки продуктов, В Крыму цены однозначно выше, особенно в курортных поселках. Крымские торгаши просто уху пере ели , - пишет блоггер, фанат России Александр Горный на странице в Facebook.

Основная масса туристов, говорит, кочуют по Крыму, останавливаясь на 2-3 дня. Также они стали меньше пить алкоголя.

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"Денег мало, так что доганяються не крымским вином, а водкой. Экскурсионная программа интересная, но самая бюджетная и под боком. Отельеры просели на 20-40% в выручке по сравнению с прошлым годом", - добавил блогер.

""Крымские" власти "не смогут создать необходимую инфраструктуру для тех, кто поедет на поездах, как следствие мы увидим серьезные сбои и точки напряженности ", - пишет Горный.

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"Турист есть. Минус процентов 20-30 от прошлого сезона, и с гораздо меньшим кошельком", "Однозначно турист бедный, население обнищало ... Все, все экономят", "Так и есть. Будет хуже", - пишут ему в комментариях .