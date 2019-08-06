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вторник, 06 августа 2019 07:47

"Ветерок сдувает последних туристов" - свежие фото из курортного Крыма

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В сети появились свежие фото с пляжей и улиц оккупированного Крыма.

Отдыхающих практически нет. Соответствующие снимки опубликовала блогер RoksolanaToday&Крим25% в Twitter.

Автор: twitter.com/KrimRt
  В курортном крымском Щелкино практически нет отдыхающих
В курортном крымском Щелкино практически нет отдыхающих

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"Щелкино. Ветерок сдувает последних туристов", - подписала блоггер фото.

 
Автор: twitter.com/KrimRt
  В курортном крымском Щелкино практически нет отдыхающих
В курортном крымском Щелкино практически нет отдыхающих

В сети показали новые фото безлюдного Крымского моста, соединяющего оккупированный украинский полуостров со страной-оккупантом Россией. На снятых с окна авто фото видно, что другого транспорта там нет.

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Дата
06
августа

От города остались одни развалины: на улицах горы обугленных трупов

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