"Ветерок сдувает последних туристов" - свежие фото из курортного Крыма

В сети появились свежие фото с пляжей и улиц оккупированного Крыма.

Отдыхающих практически нет. Соответствующие снимки опубликовала блогер RoksolanaToday&Крим25% в Twitter.

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"Щелкино. Ветерок сдувает последних туристов", - подписала блоггер фото.

В сети показали новые фото безлюдного Крымского моста, соединяющего оккупированный украинский полуостров со страной-оккупантом Россией. На снятых с окна авто фото видно, что другого транспорта там нет.