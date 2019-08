Россия стала лжецом номер один в мире

Россия больше всех в мире применяет дезинформацию в интернете при ведении кампаний влияния - 72% таких вмешательств во внутренние дела других стран.

К такому выводу пришли исследователи из Принстонского университета США.

Всего за период 2013-2018 годов Россия осуществила 14 кампаний против США.

Три против Великобритании, по две против Австралии, Германии, Нидерландов и Украины (одна из таких кампаний продолжается).

Russia is the leading global offender of foreign #disinfo influence operations around the world, accounting for a whopping 72% of total operations. Study by Princeton's @ESoConflict: https://t.co/Rl2uAPGQhc pic.twitter.com/7fNfccNwrP