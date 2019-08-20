Россия стала лжецом номер один в мире

Россия больше всех в мире занимается ложью.

Россия больше всех в мире применяет дезинформацию в интернете при ведении кампаний влияния - 72% таких вмешательств во внутренние дела других стран.

К такому выводу пришли исследователи из Принстонского университета США.

Всего за период 2013-2018 годов Россия осуществила 14 кампаний против США.

Три против Великобритании, по две против Австралии, Германии, Нидерландов и Украины (одна из таких кампаний продолжается).

Russia is the leading global offender of foreign #disinfo influence operations around the world, accounting for a whopping 72% of total operations. Study by Princeton's @ESoConflict: https://t.co/Rl2uAPGQhc pic.twitter.com/7fNfccNwrP — EU Mythbusters (@EUvsDisinfo) August 18, 2019

По одной кампании влияния Россия провела в Австрии, Беларуси, Бразилии, Канаде, Финляндии, Франции, Италии, Литве, Польше, Швеции, Южной Африке, Испании и Сирии (последняя касалась усилий во избежание ответственности за нападения с применением химического оружия сирийским правительством).

Например, в ФРГ усилия Кремля были направлены на поддержку партии "Альтернатива для Германии" на выборах. В Италии ресурсы, управляемые из России, помогали "Движению пяти звезд" и ультраправой "Лиге Севера".

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Полиция Великобритании расследует, виновен ли Владимир Путин в нападении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь в марте 2018-го.