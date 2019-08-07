Британская полиция подозревает Путина в убийствах Скрипалей

Британская полиция проверит причастность Путина к убийствам. Фото: Униан

Полиция Великобритании расследует, виновен ли Владимир Путин в нападении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь в марте 2018-го.

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Подозревают, что он мог отдать приказ об убийстве с применением вещества "Новичок".

Это же вещество стало причиной смерти 44-летней британки Дон Стерджесс. Следствие устанавливает причастность Путина к этому убийству.

Госдепартамент США ввел второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей. Президент США Дональд Трамп подписал соответствующий приказ. Санкции вступят в силу после 17 августа. Действовать будут как минимум год.