На 18-й день после взрыва под Архангельском Россия рассказала о радиоактивном облаке

В России заявляют о радиоактивном облаке после взрыва в Архангельской области.

Радиационный фон после взрыва на полигоне в Архангельской области России ненадолго повышался из-за появления облака радиоактивных инертных газов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr, 139Ba, 140Ba и его дочернего радионуклида 140La, продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы", - заявили в Росгидромете в понедельник.

8 августа на территории полигона в Архангельской области РФ прогремел взрыв. В результате погибли по меньшей мере 7 человек, вскоре там заметили повышенный радиоактивный фон.

10 августа в "Росатоме" сообщили, что взорвалась реактивная двигательная установка, и впоследствии признали, что взрыв произошел при испытании нового "специзделия".

13 августа Росгидрометцентр заявил: уровень радиации вблизи поселка Ненокса и города Северодвинск под Архангельском превышает норму в 16 раз.

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Организация договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний показала, как могли разлететься радионуклиды после взрыва ракеты на полигоне в России.