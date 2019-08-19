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Радиационное облако от взрыва в Северодвинске накрыло Украину

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Радиационное облако от взрыва в Северодвинске накрыло Украину
На полигоне в результате взрыва погибли 5 человек. Фото: i.obozrevatel.com

Организация договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний показала, как могли разлететься радионуклиды по миру после взрыва ракеты на полигоне под Северодвинске, Россия.

Анимированную карту радиационного шлейфа обнародовал председатель организации Лассина Зербо в Twitter.

На ней отчетливо видно движение облака, которая 15 августа задела Крым и большую часть юго-восточной Украины. Местами - центральную часть страны.

Затем продолжила движение до Черновицкой области. Немного задело и Киевскую область. Над территорией Украины облако "летало" от 15 до 18 августа включительно. Наблюдения, показаны на карте, велись от 8 августа.

Зербо отметил, что 2 станции мониторинга, действующих в России в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, перестали передавать сигнал после взрыва ракеты под Северодвинске.

Речь идет о станции в Кирове и Дубне, которые расположены ближе к месту взрыва. Они перестали передавать сигнал через 2 дня после происшествия. По словам Зербо, российская сторона объяснила это "проблемами с сетью и связью".

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8 августа на территории полигона в Архангельской области России прогремел взрыв. Погибли по меньшей мере 5 человек, вскоре в регионе заметили повышенный радиоактивный фон. 10 августа в "Росатоме" сообщили, что взорвалась реактивная двигательная установка, и впоследствии признали, что трагедия произошла во время испытания нового "специзделия".

Пресс-служба Росгидромета сообщила, что доза гамма-излучения в день взрыва превышена в 4-16 раз. При этом Норвегия обнаружила крошечные количества радиоактивного йода на границе с РФ через несколько дней после взрыва на полигоне.

Врачей Архангельской областной больницы в России не предупредили, что после взрыва ракеты в Северодвинске к ним отправили зараженных радиацией пациентов. У одного из медиков после обследования в Москве обнаружили в мышечной ткани радиоактивный изотоп цезий-137.

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