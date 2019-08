Радиационное облако от взрыва в Северодвинске накрыло Украину

Организация договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний показала, как могли разлететься радионуклиды по миру после взрыва ракеты на полигоне под Северодвинске, Россия.

Анимированную карту радиационного шлейфа обнародовал председатель организации Лассина Зербо в Twitter.

На ней отчетливо видно движение облака, которая 15 августа задела Крым и большую часть юго-восточной Украины. Местами - центральную часть страны.

Затем продолжила движение до Черновицкой области. Немного задело и Киевскую область. Над территорией Украины облако "летало" от 15 до 18 августа включительно. Наблюдения, показаны на карте, велись от 8 августа.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We're also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls