Пострадали 84% населения: показали последствия извержения вулкана у Тонги

84% из 105 тыс. населения островного Королевства Тонга пострадали в результате извержения вулкана и последовавшего за ним цунами 15 января.

На прошлой неделе волны цунами уничтожили целые деревни и здания на побережье, заявило правительство Тонги, передает BBC.

"Официально сообщили лишь о трех погибших. В то же время зарегистрировали около 20 раненых, большинство из которых - с острова Номука", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Извержение вулкана в Тихом океане повлекло экологическую катастрофу

На части островов смыло всю жилую инфраструктуру. Жителей пришлось эвакуировать на главный остров архипелага Тонгатапу. Сейчас жители ряда островов испытывают недостаток воды и продовольствия.

Острова Тонга в результате массивного извержения подводного вулкана накрыло пеплом, повреждены электросети. Оборвало также кабели, обеспечивавшие доступ к интернету.

15 января в Тихом океане началось извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай. Юг Японии накрыло цунами. Подводное извержение вулкана повлекло за собой волны более метра, которые обрушились на Королевство Тонга. Большинство регионов страны, чья столица находится всего в 65 км (40 милях) к югу от извержения, покрыты пеплом и переживают почти полное отключение электроэнергии, телефонных линий и интернета. Известно по меньшей мере о двух погибших. Также об угрозе цунами предупредили США и Перу. Это извержение стало крупнейшим за десятилетие. Извержение было слышно даже в Новой Зеландии - в 2300 км от Тонги.