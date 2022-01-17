В Тихом океане проснулся вулкан: отголоски цунами добрались до Украины

В результате недавнего извержения подводного вулкана в Тихом океане, которое вызвало цунами, ударные волны ощутила вся планета. Они дважды обогнули Землю.

Отголоски извержения зафиксировали в Украине и на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, свидетельствуют данные Харьковского регионального центра по гидрометеорологии и Национального антарктического научного центра.

"Ученые зафиксировали скачок атмосферного давления на частных метеорологических станциях в Харькове, Вертиевке, Дергачах и Сахновщине. Первый скачок обнаружили примерно в 21:00 15 января. Через 15 часов после мощнейшей фазы извержения. Следующий скачок давления произошел во второй половине ночи 16 января", - говорится в сообщении.

Расстояние между вулканом возле Тонги и Харьковской областью составляет около 18 тыс. км. Это означает, что ударная волна распространялась со скоростью более 1,1 тыс. км/ч. В то же время человеческий организм никак не сможет ощутить подобное событие из-за дальнего расстояния.

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Фото: Reuters

Украинские полярники 15 января в 17:00 зафиксировали вызванные вулканом волны на станции "Академик Вернадский" — более чем в 7,8 тыс. км от места извержения. Волна была высотой 60 см. И это учитывая то, что акватории вокруг станции покрыты сплошным льдом. Также там зафиксировали скачки атмосферного давления.

Звуки от извержения вулкана слышали и в Северной Америке. В частности в районе городов Анкоридж и Фербанкс штата Аляска. Волны от цунами добрались и до берегов Японии.

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15 января в Тихом океане началось извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай. Юг Японии накрыло цунами. Подводное извержение вулкана повлекло за собой волны более метра, которые обрушились на Королевство Тонга. Большинство регионов страны, чья столица находится всего в 65 км (40 милях) к югу от извержения, покрыты пеплом и переживают почти полное отключение электроэнергии, телефонных линий и интернета. Также об угрозе цунами предупредили США и Новая Зеландия.