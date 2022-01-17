В Украине объявили штормовое предупреждение

На территории всей страны ожидается сильный ветер. Фото: ua.news

18 января в Украине существенно ухудшится погода, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Объявили первый уровень опасности, желтый, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Водители, будьте внимательны и осторожны за рулем. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения", - говорится в сообщении.

В связи со снегопадами и метелями 17-18 января на высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах.

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Рекомендации, которых стоит придерживаться во время сильного ветра:

- спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- на улице держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- избегать больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт;

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу.

В случае падения деревьев или веток, травмировании людей надо немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.

В Киеве скорость ветра 14 января достигла рекордных 23 м/с. Рекорд на 3 м/с превысил предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 1966 году.