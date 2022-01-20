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четверг, 20 января 2022 09:32

Извержение вулкана в Тихом океане повлекло экологическую катастрофу
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В Перу из-за цунами, вызванного извержением подводного вулкана в Тихом океане, 16 января произошло излияние нефти.

В среду правительство страны заявило, что нефть с танкера может привести к экологической катастрофе, сообщает Reuters.

"Излияние уже навредило флоре и фауне окружающего региона. Оно произошло из-за сверхмощных волн в результате извержения вулкана на Тонге, расположенной в 10 тыс. км от Перу. Это худшая экономическая катастрофа, которая случалась вблизи Лимы за последнее время. Она уже нанесла серьезный вред сотням семей рыбаков", - говорится в сообщении.

Фото: Reuters

Министерство иностранных дел Перу уже призвало испанскую компанию Repsol, которой принадлежит танкер, заплатить за инцидент. В Перу также открыли производство в отношении компании. Министр экологии Рубен Рамирес встретился с представителями Repsol и по результатам встречи заявил, что в море пролилось около 6 тыс. баррелей нефти.

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Тем временем первый самолет с гуманитарной помощью прибыл на Тонгу, которая также пострадала от цунами. В главный аэропорт островного государства прибыл военный самолет Новой Зеландии с питьевой водой и продуктами для жителей.

"После того как работники и волонтеры расчистили взлетную полосу. Другие самолеты Новой Зеландии и Австралии должны прибыть в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Из-за облака вулканического пепла и последствий масштабного цунами до Тонги несколько дней не могли доставить помощь. Толстый слой пепла лежал на летней полосе аэропорта в столице Нуку'алофе, из-за чего самолеты не имели возможности приземлиться.

15 января в Тихом океане началось извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай. Юг Японии накрыло цунами.

Подводное извержение вулкана повлекло за собой волны более метра, которые обрушились на Королевство Тонга. Большинство регионов страны, чья столица находится всего в 65 км (40 милях) к югу от извержения, покрыты пеплом и переживают почти полное отключение электроэнергии, телефонных линий и интернета. Известно по меньшей мере о двух погибших.

Также об угрозе цунами предупредили США и Перу.

Это извержение стало крупнейшим за десятилетие. Извержение было слышно даже в Новой Зеландии - в 2300 км от Тонги.

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Дата
20
января

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