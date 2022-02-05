Посольство России горело на Филиппинах

Посольство России чуть не сгорело в огне. Фото: Скриншот из видео

На Филиппинах в городе Маниле загорелось здание посольства России. Пожар произошел в пятницу, 4 февраля.

Об этом сообщили в департаменте ситуационно-кризисного центра (ГСКЦ) МИД РФ.

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Российских дипломатов и членов их семей, находившихся в здании, эвакуировали. Никто не пострадал.

Огонь удалось потушить. Здание сильно повреждено.

Причины возгорания выясняются.

На кадрах, опубликованных филиппинским изданием Rappler, видно, что сначала загорелась крыша здания.

22 января в 14.15 в Днепре в девятиэтажном офисном здании сети "АТБ", на первом этаже ресторана "Пальмира", возник пожар с распространением от первого до седьмого этажей. Горел утеплитель наружной стены здания.