Посольство России горело на Филиппинах

На Филиппинах в городе Маниле загорелось здание посольства России. Пожар произошел в пятницу, 4 февраля.
Об этом сообщили в департаменте ситуационно-кризисного центра (ГСКЦ) МИД РФ.
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Российских дипломатов и членов их семей, находившихся в здании, эвакуировали. Никто не пострадал.
Огонь удалось потушить. Здание сильно повреждено.
Причины возгорания выясняются.
На кадрах, опубликованных филиппинским изданием Rappler, видно, что сначала загорелась крыша здания.
22 января в 14.15 в Днепре в девятиэтажном офисном здании сети "АТБ", на первом этаже ресторана "Пальмира", возник пожар с распространением от первого до седьмого этажей.
Горел утеплитель наружной стены здания.
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