Поляков призывают изучать украинский из билбордов

В Люблине появились библорды с украинскими словами. Фото: Facebook.

В польском городе Люблин началась компания по поощрению местных жителей запоминать слова и выражения на украинском языке

По мнению активистов, это позволит лучше познакомиться со своими соседями и наладить отношения, сообщил местный портал Люблина.

На улицах города можно увидеть рекламные щиты с украинскими приветствиями. Они написаны латиницей и переведены на польский.

Организаторы акции хотят, чтобы Люблин стал новым домом для тех, кто в этом нуждается.

"В Польше очень много украинском. Они учатся, работают и торгуют здесь. Мы встречаемся с ними ежедневно на работе, в школе, в кафе и магазинах. Но их речь новая для большинства из нас. Мы предлагаем небольшую акцию, которая сделает наш мир получше",- отметили организаторы.

За свой счет они украсили уже пять билбордов, однако для установления других - не хватает денег. Один рекламный щит стоит 500 злотых в месяц.

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Поляки положительно высказались относительно инициативы. Отмечается, что такое проявление гостеприимства в украинском очень правильным.

Около полусотни львовских школьников сняли ролики на тему "Антисуржик". В них рассказали, как заменять суржиковые слова правильными соответствиями.