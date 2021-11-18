Польский премьер пугает ЕС миллионами мигрантов

Польский премьер дает интервью немецким журналистам / Скриншот с сайта Bild

В интервью немецкой газете Bild польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что "Беларусь использует мигрантов как оружие, а их пункт назначения - Германия".

Моравецкий говорит, что белорусский режим, совершает провокацию на польско-белорусской границе. Об этом пишет немецкая Bild в интервью с польским премьером.

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"Мы полны решимости всеми силами защищать наши границы. Восточную границу Европы, а также НАТО. Если мы сейчас не задержим тысячи мигрантов, скоро будут сотни тысяч, миллионы поедут в Европу. Если не будем твердо защищать наши границы, сотни миллионов мигрантов из Африки и Ближнего Востока попытаются попасть в Европу, особенно в Германию, Францию, Нидерланды. В Германии живет более 80 млн человек - впустите к себе еще 50 млн? Не думаю, что немцы были бы рады этому, поскольку они хотят сохранить свой уровень жизни. Хотят сохранить свою культуру", - сказал Моравецкий.

Он считает, что белорусский диктатор Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин "реализуют стратегию дестабилизации Запада".

"Мы не знаем, что они еще планируют, ничего нельзя исключать. Возможно, кризис на границе призван отвлечь внимание от новых военных действий, которые Путин готовит в Украине", - сказа он в интервью.

"Надеюсь, международное давление сработает, и мы останемся с 20 тыс. мигрантов, которые сегодня в Беларуси. Если их приток прекратится, ЕС может помочь отправить этих людей обратно на родину", - подчеркнул он.

Моравецкий также говорит, что Польша эффективно защищает свою границу.

"Мы стоим на пределе возможностей. Тысячи людей пытаются каждую ночь и день преодолеть нашу границу. Это показывает, что можем успешно защищаться границы. И как суверенное государство должны это гарантировать. То же самое в Европе: должны сделать все возможное, чтобы защитить наши границы в Средиземном море и на востоке от нелегальной миграции", - сказал премьер.

На вопрос о миграционной политике канцлера Ангелы Меркель, которая в 2015 году заявила, что Германия может принимать беженцев с Ближнего Востока, что вызвало поток мигрантов в ЕС, Моравецкий ответил, что эта политика показала себя как провальная.

"Это поставило под угрозу суверенитет многих европейских стран и создало искусственный мультикультурализм. Это опасная политика для Европы и мира", - сказал премьер.

Ночью 18 ноября мигранты снова пытались прорваться из Беларуси на польскую границу. В сторону польских солдат летели камни.