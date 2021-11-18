Нелегалы из Беларуси снова штурмовали польскую границу

Ночью 18 ноября мигранты снова пытались прорваться из Беларуси на польскую границу.

В сторону польских солдат летели камни, сообщили в министерстве обороны Польши в Тwitter.

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"Ночью белорусы попытались нелегально пересечь границу в Дубиче Черкевне. Группу из около 100 мигрантов задержали польские службы", - говорится в сообщении.

Польские власти зафиксировали 501 попытку незаконного пересечения границы всего за одну ночь.

Утром 15 ноября большая группа мигрантов, до этого остававшаяся в лагере в лесу, перебралась на дорогу в пункт пропуска Брузги-Кузьница.

На следующий день попытки пересечения границы переросли в стычки. Со стороны мигрантов бросались камнями и ветвями, польские силовики отвечали слезоточивым газом и водометами.

В столкновениях с польской стороны пострадали 12 человек - девять полицейских, два пограничника и солдат.