Полиция задержала еще троих подозреваемых в убийстве президента Гаити

Продолжается расследование убийства президента Гаити. Фото: Reuters

В Гаити задержали еще троих подозреваемых в убийстве президента страны Жовенеля Моиза.

Общее число задержанных достигло 26, сообщает Reuters.

Речь идет, в частности, о двух полицейских, сказал представитель полиции. Еще семеро сотрудников полиции "помещены в изоляцию", об их задержании речь пока не идет.

15 июля правоохранительные органы Гаити сообщали о 23 задержанных подозреваемых, среди которых были 18 наемников из Колумбии и двое граждан США гаитянского происхождения.

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7 июля группа неизвестных застрелила президента Гаити Жовенеля Моиза в его резиденции. На теле Моиза зафиксировали 12 огнестрельных ранений. Также стреляли в его жену, но она выжила после нападения.