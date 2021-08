Показали падение российского космического модуля

Французский астронавт Томас Песке с Международной космической станции снял падение старого российского космического модуля "Пирс".

Вхождение в атмосферу без теплозащитной оболочки превратило модуль огненный шар. Об этом он сообщил в соцсетях.

"В следующий раз, когда вы увидите падающую звезду, это может быть, что сгорает наш мусор на МК", - написал астронавт.

"Пирс" вышел на орбиту 14 сентября 2001 года после запуска с космодрома "Байконур" в Казахстане. После почти 20 лет работы на космической станции аппарат списали, уступив место новому российскому научному модулю под названием "Наука".

В Роскосмосе подтвердили, что обломки Пирса упали в Тихий океан.

So long DC1! After almost twenty years of service, instead of getting a medal 🥇, one of the @Space_Station's oldest @roscosmos modules got a little trip through the atmosphere. 🌠#MissionAlpha https://t.co/EP9154jL2k pic.twitter.com/8p7QI2UFDX