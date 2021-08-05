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четверг, 05 августа 2021 20:38

Показали падение российского космического модуля

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Показали падение российского космического модуля
Обломки аппарата упали в Тихий океан. Фото: Thomas Pesquet

Французский астронавт Томас Песке с Международной космической станции снял падение старого российского космического модуля "Пирс".

Вхождение в атмосферу без теплозащитной оболочки превратило модуль огненный шар. Об этом он сообщил в соцсетях.

"В следующий раз, когда вы увидите падающую звезду, это может быть, что сгорает наш мусор на МК", - написал астронавт.

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"Пирс" вышел на орбиту 14 сентября 2001 года после запуска с космодрома "Байконур" в Казахстане. После почти 20 лет работы на космической станции аппарат списали, уступив место новому российскому научному модулю под названием "Наука".

В Роскосмосе подтвердили, что обломки Пирса упали в Тихий океан.

На Международной космической станции произошел инцидент во время стыковки российского модуля "Наука". Двигатели устройства незапланированно включились, сообщил российский космонавт Олег Новицкий. Через некоторое время группам управления миссией удалось решить проблему.

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