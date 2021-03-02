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вторник, 02 марта 2021 11:37

Поймал ребенка, выпавшего с 12-го этажа

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Поймал ребенка, выпавшего с 12-го этажа
Кадр, как ребенок висит, держась за перила балкона / Youtube

Во вьетнамской столице Ханое водитель, работающий на доставке, увидел, как ребенок вылез за перила балкона на 12-м этаже. Мужчина выбрался на ближайший козырек и поймал малыша, когда тот полетел вниз.

У ребенка сломана рука и нога, однако он остался жив. Об этом пишет Vietnam Times.

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31-летний курьер превратился в настоящего героя в местных СМИ после того, как спас 2-летнюю девочку, которая выпала с 12-го этажа 16-этажного дома в Ханое.

Нгуен Нгок Ман работает водителем грузовика на доставке. Инцидент произошел около 17:00 в воскресенье, 28 февраля.

"Я сидел в машине и ждал, чтобы доставить кое-что для клиента в доме напротив. Услышал крик ребенка. Показалось, что на нее кричала мать. Однако как только услышал, что зовут о помощи, высунул голову из машины и увидел ребенка, который вылез с балкона. Выскочил из машины и залез на соседнее здание. Выбрался на козырек на высоте 2 метра, чтобы найти подходящую позицию и готовился ловить. Вытянул руки и приложил максимум усилий, чтобы поймать девочку. К счастью, упала мне на руки и колени. Мы двое упали на крышу. Я обнял ее, когда увидел, что кровь течет изо рта. Испугался", - рассказывает Ман.

Ребенка сразу доставили в ближайшую больницу. Сам Ман получил легкое растяжение связок. По предварительным данным врачей, у девочки сломаны рука и нога, но она жива и ее здоровью ничего не угрожает. Видео инцидента сняла женщина из дома напротив, которая и выложила его в соцсети.

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