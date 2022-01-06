Погромами в Алматы занимаются провластные "титушки" – оппозиционер

Аблязов сказал, что власти в Казахстане используют криминал. Фото: Reuters

Погромы в Алматы устраивают провластные преступники.

Об этом сказал казахстанский оппозиционер Мухтар Аблязов в эфире "Эхо Москвы".

"Люди вышли с четкими политическими лозунгами, сознательно. Они сразу сформировали требование "шал, кет" - "старик, уходи". Это было требование ко всему режиму Назарбаева", - сказал он.

Аблязов призывает людей не уничтожать государственное имущество. Входить в акиматы, но не разрушать их.

"Погромы устраивает сама власть. Это стало классикой - механизм использования "титушек". Когда авторитарная власть использует криминалитет. Они нападают на людей, устраивают поджоги. После чего власти говорят, что это хулиганы обкурились, напились и пошли громить. Я могу назвать имя Дикого Армана. Это криминальный элемент, который использовали против оппозиции еще в 2005-м. Его бандиты появились сразу после начала поджогов в Алматы. В соцсетях говорил, что будет разговаривать с властью на площади. Кто он такой? Бандит", - сказал Аблязов.

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Он добавил, что власть не сдерживает этих людей.

В Казахстане во время масштабных демонстраций протестующие взяли под контроль аэропорт наибольшего города Алматы. Вскоре вице-мэр города Ержан Бабакумаров заявил, что силовики уже освободили аэропорт. Протестующие захватили резиденцию президента в городе Алматы. Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный автогаз. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации. Во время протестов в Казахстане пострадали уже более 1 тыс. человек. 400 человек госпитализировали, 62 человека в реанимации, сказала первый заместитель министра здравоохранения республики Ажар Гиниат.