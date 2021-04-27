"Погребальные костры горят круглосуточно" - в Индии за три дня миллион инфицированных

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Почти неделю в Индии фиксируют рекордное количество инфицированных коронавирусом. Ежедневно эта цифра превышает 300 тыс. человек.

Правительство запустило медицинские поезда и самолеты, чтобы обслуживать пациентов в отдаленных районах. В больницах жалуются, что закончились все лекарства и кислород в баллонах.

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"Нас настроили, что мы прошли пик эпидемии в середине февраля, - рассказал Gazeta.ua терапевт из больницы Голден Джайпур в Дели Кумар Итхава. - Карантин не снимали, но некоторые послабления были. В марте мы видели, что ситуация выходит из-под контроля, но не ожидали миллион больных за три дня. К такой нагрузке ни одна страна не может быть готова. В понедельник у нас закончился весь запас кислорода. За сутки в реанимации и терапии умерли 20 человек. В палаты стараюсь не заходить ".

Точное количество умерших подсчитать в стране не могут.

"Люди умирают дома. Никто там не разбирается. Но во всех более-менее крупных городах погребальные костры горят круглосуточно. Такого на моей памяти не было. В эту волну мы зафиксировали смерти детей от сильных пневмоний. На фоне этого правительство договаривается о дальнейшем экспорте вакцин ", - продолжает врач.

В столице страны Нью-Дели власти объявили запрет на передвижение в течение выходных, только ключевым работникам будет разрешено передвигаться по городу.