Поднять "Титаник" со дна почти невозможно

"Нос" Титаника, сфотографирован в июне 2004-го / Wikipedia

1 сентября 1985-го в 00:48 ученым удалось разглядеть один из крупных котлов "Титаника" на дне Атлантики. В течение двух дней найдены другие части, что подтвердило теорию о разломе пополам. Сделали тысячи фото со дна океана, которые стали сенсационными. Судно лежало горизонтально. Все быстро поняли - поднять "Титаник" со дна практически невозможно и неуместно.

История "Титаника" началась в начале ХХ века. Тогда шла борьба между основными транспортными компаниями за трансатлантические перевозки пассажиров.

Начало первого рейса 10 апреля 1912-го чуть ли не завершилось аварией. Когда подали команду отплыть, "Титаник" так быстро выходил из гавани, что поднял большую волну. От нее оборвались тросы другого корабля, стоявшего на привязи. Два судна едва ли не столкнулись. Только ловкость капитана предотвратила аварию.

14 апреля 1912-го - команда судна получила несколько сообщений о льдах и айсбергах у побережья Северной Америки. Многие были намного южнее обычного, на пути транспортных сетей. В предыдущие дни были телеграммы с предупреждениями от других кораблей, которые видели айсберги на пути. Наиболее конкретная телеграмма поступила от немецкого судна "Америка" в 13:45. Она сообщала о двух больших айсбергах. Она так и не попала на капитанский мостик - получив ее, радисты ремонтировали передатчик, не обратив внимание на известие. "Титаник" двигался на большой скорости - 41,6 км/ч. Хотя команда имела многочисленные предупреждения, действенных мер не приняла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Корпус затонувшего "Титаника" впервые вскроют

В 23:40 одному из матросов удалось разглядеть большой айсберг по курсу судна. Он поднял тревогу. Получив новость, помощник капитана и старший офицер дали команду остановить двигатель и перевести вращения винтов в обратное направления. Несмотря на это, судну не хватило расстояния для полного поворота, чтобы обойти айсберг, и он пробил обшивку вдоль борта, вызвав затопление трюма. От незначительного толчка не проснулся почти никто, кроме нескольких пассажиров и капитана. Трюмы быстро наполнялись водой. Инженер доложил, что "Титаник" затонет за час. Подали сигналы о помощи. Ближайшим кораблем оказалось судно "Карпатия", которое могло добраться до места аварии с четыре часа. Капитан приказал начать эвакуацию, спустить шлюпки.

После полуночи пассажиры, преимущественно первого класса, начали садиться в шлюпки. Команда не была обучена процедуре. Шлюпки были полупустыми. Это стоило жизни около 500 человек. Пассажиры третьего класса имели меньше всего шансов на спасение, а мужчины еще меньше.

В 2:10 ночи вода в носовой части весила столько, что погрузила нос и подняла корму из воды. В 2:18, не выдержав нагрузки, корпус разломился пополам. Носовая часть ушла на дно. Кормовая оставалась на плаву еще минуту, и в 2:19 тоже ушла под воду.

Место трагедии теперь считают братской могилой сотен погибших пассажиров, охраняют по международным законам. По словам ученых, в таком состоянии корабль пролежит еще около 50 лет, пока океан не поглотит его окончательно.