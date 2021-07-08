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четверг, 08 июля 2021 12:04

Под ледниками Антарктиды обнаружили активные озера: как они влияют на климат

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Ученые обнаружили под ледяными потоками Мерсер и Вилланс два резервуара, которые меняются. Они составили точную карту "активных" подледных озер в Антарктиде.

Там есть 140 "активных" озер. Ледники не статичны: их участки то поднимаются, то опускаются, когда водяные резервуары под ними наполняются или "усыхают", сообщает пресс-служба NASA.

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Зонд ICESat-2 с орбиты способен с точностью до сантиметров регистрировать лазерным дальномером изменения рельефа, говорят ученые.

Автор: nasa.gov
  Скрытые озера влияют на скорость сползания льда в Южный океан
Скрытые озера влияют на скорость сползания льда в Южный океан

"Водопроводная система" под ледяным покровом десятилетиями оставалась загадкой. Ситуация начала меняться в 2007 году, когда ученые использовали для моделирования спутниковые данные.

Под поверхностью Антарктиды есть целая сеть озер, которые соединяются друг с другом, а их наполненность непостоянна, выяснили ученые.

Скрытая "водопроводная система" влияет на скорость сползания льда в Южный океан, "разведение" его пресной водой. Впоследствии, меняется сама экосистема, влияя на тысячи процессов на планете.

От Антарктиды откололся айсберг площадью более 4,3 тыс. кв. км. Это самый большой айсберг в мире. Он примерно 170 км в длину и 25 км в ширину, согласно спутниковым снимкам. Традиционно айсберги получают названия в соответствии с антарктическим квадрантом, в котором были первоначально замечены. Им присваивают порядковый номер. Затем, если айсберг треснет, к названию добавляется еще одна буква.

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Дата
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