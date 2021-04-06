Пилот обнажил гениталии во время рейса. Теперь ему грозит суд

Бывший пилот американской авиакомпании Southwest Airlines Майкл Хаака снял нижнее белье и обнажил гениталии, управляя самолетом. Инцидент произошел в августе 2020 года.
На пилота подали в суд и обвинили в непристойном поведении во время его рейса с Филадельфии в Орландо, пишет Daily Mail.
Обстоятельства дела и информация, кто стал свидетелем, не разглашаются. Ведется расследование.
Пилот обнажил гениталии, когда самолет пролетал над несколькими федеральными округами, в том числе округом Мэриленд.
Представитель прокуратуры США по округу Мэриленд отказался раскрыть дополнительные подробности дела Хаака.
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Хааку грозит заключение до 90 дней и штраф в размере $500. Однако стало известно, что пилот уволился после того, как авиакомпании стало известно об инциденте.
"Наша корпоративная культура построена на уважении к другим людям. Это событие несовместимо с тем поведением, которое мы требуем от наших сотрудников", - заявили в авиакомпании.
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