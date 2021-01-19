Первая немецкая компания вышла из "Северного потока-2"

 
Ексклюзивы
1/5
Ройтбурд: Украина движется в сторону цивилизации. Но несем миру подсолнухи и вышиванки
Ройтбурд: Украина движется в сторону цивилизации. Но несем миру подсолнухи и вышиванки
Просмотров: 63
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 846
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 522
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 369
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 666
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Просмотров: 1395
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Просмотров: 981
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
Просмотров: 441
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
8 Просмотров: 954
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
Просмотров: 828
Фото
Все фото
7
5
8
3
11
Дворец для Путина за $13,5 млрд: опубликовали новое расследование Навального
Дворец для Путина за $13,5 млрд: опубликовали новое расследование Навального
84 человека погибли из-за землетрясения
84 человека погибли из-за землетрясения
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мелания Трамп нарушила многолетнюю традицию первых леди США
Мелания Трамп нарушила многолетнюю традицию первых леди США
Символы США и тысячи бойцов Нацгвардии: что сделали с Вашингтоном перед инаугурацией Байдена
Символы США и тысячи бойцов Нацгвардии: что сделали с Вашингтоном перед инаугурацией Байдена
Видео
Все видео
В России лавина накрыла горнолыжный курорт: есть пострадавшие
В России лавина накрыла горнолыжный курорт: есть пострадавшие
В российском цирке козлов и обезьян надели в нацистскую форму на заказ попов
В российском цирке козлов и обезьян надели в нацистскую форму на заказ попов
Неизвестные поиздевались над ламантином и выцарапали на его спине надпись "Трамп"
Неизвестные поиздевались над ламантином и выцарапали на его спине надпись "Трамп"
В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными
В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными
Мужчина сделал любимой предложение при помощи робота
Мужчина сделал любимой предложение при помощи робота
Интервью
1/5
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 846
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3726
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 576
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 2097
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6633
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
18 января 2021
Просмотров: 711
Нас хочуть знищити чи таки порятувати
– Я не пойму: вони хочуть усіх нас знищити чи таки спасти? Запитання почув від любителя телевізійних шоу. Того разу говорили про ...
вторник, 19 января 2021 19:06

Первая немецкая компания вышла из "Северного потока-2"

  Комментировать
Первая немецкая компания вышла из &quot;Северного потока-2&quot;
Bilfinger SE специализируется на гражданском и промышленном строительстве. Фото: Reuters

В Германии из-за санкций США от участия в строительстве газопровода "Северный поток-2" отказался концерн Bilfinger.

Это первая немецкая компания, которая вышла из проекта. Об этом сообщает Bild.

Причиной выхода есть опасения попасть под санкции США, которые могут быть применены против концерна с начала февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США вводит санкции против судна, которое строит "Северный поток-2"

Концерн Bilfinger SE специализируется на гражданском и промышленном строительстве, проектировании и предоставлении строительных услуг. Компания подписала несколько контрактов "на разработку, поставку и ввод в эксплуатацию автоматизированных систем управления и систем безопасности при эксплуатации трубопровода" общей стоимостью 15 млн евро.

Ранее от участия в проекте отказались норвежская компания DNV GL и датская Ramboll.

Немецкие экологи остановили строительство "Северного потока-2". Негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" пожаловалась на выданный Федеральным морским и гидрографическим агентством разрешение о строительстве газопровода в исключительной экономической зоне Германии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Первая немецкая компания вышла из "Северного потока-2"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
января

Нацистского преступника отдали под суд через 42 года

Самое читаемое
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
8
 Просмотров: 37362
Турок на глазах у свидетелей расправился с женой-украинкой
Турок на глазах у свидетелей расправился с женой-украинкой
3
 Просмотров: 9819
Каким был Харьков и его жители 120 лет назад - подборка фото
Каким был Харьков и его жители 120 лет назад - подборка фото
19
 Просмотров: 7983
Россиянам запретят жить в Крыму
Россиянам запретят жить в Крыму
 Просмотров: 5805
Стрелял студент. Убитый - директор рынка: новые подробности гибели &quot;черного&quot; лесоруба
Стрелял студент. Убитый - директор рынка: новые подробности гибели "черного" лесоруба
4
 Просмотров: 5697
Мир
В масштабной аварии столкнулись более 134 авто
В масштабной аварии столкнулись более 134 авто Просмотров: 270
"Каждый его орган был поражен" - мужчина лечился от коронавируса 243 дня
"Каждый его орган был поражен" - мужчина лечился от коронавируса 243 дня Просмотров: 621
Женщину арестовали за выпечку с фигурками в виде половых органов
Женщину арестовали за выпечку с фигурками в виде половых органов Просмотров: 1053
Дворец для Путина за $13,5 млрд: опубликовали новое расследование Навального
Дворец для Путина за $13,5 млрд: опубликовали новое расследование Навального
7
 Просмотров: 4356
84 человека погибли из-за землетрясения
84 человека погибли из-за землетрясения
5
 Просмотров: 180
Больше всего комментируют
6
Президент боится обидеть влиятельных лиц, поэтому не делает реформы - эксперт
4
Украина подписала газовые соглашения с РФ
4
Украина пригласит Байдена на 30-ю годовщину Независимости
2
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий
2
Главе КСУ Тупицкому сообщили о подозрении
Голосов: 978
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть