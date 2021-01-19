Первая немецкая компания вышла из "Северного потока-2"

Bilfinger SE специализируется на гражданском и промышленном строительстве. Фото: Reuters

В Германии из-за санкций США от участия в строительстве газопровода "Северный поток-2" отказался концерн Bilfinger.

Это первая немецкая компания, которая вышла из проекта. Об этом сообщает Bild.

Причиной выхода есть опасения попасть под санкции США, которые могут быть применены против концерна с начала февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США вводит санкции против судна, которое строит "Северный поток-2"

Концерн Bilfinger SE специализируется на гражданском и промышленном строительстве, проектировании и предоставлении строительных услуг. Компания подписала несколько контрактов "на разработку, поставку и ввод в эксплуатацию автоматизированных систем управления и систем безопасности при эксплуатации трубопровода" общей стоимостью 15 млн евро.

Ранее от участия в проекте отказались норвежская компания DNV GL и датская Ramboll.

Немецкие экологи остановили строительство "Северного потока-2". Негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" пожаловалась на выданный Федеральным морским и гидрографическим агентством разрешение о строительстве газопровода в исключительной экономической зоне Германии.