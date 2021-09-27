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понедельник, 27 сентября 2021 23:02

Пентагон испытал гиперзвуковую ракету

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Пентагон испытал гиперзвуковую ракету
Пентагон сообщил об удачных испытаниях гиперзвуковой ракеты. Фото: Reuters

Министерство обороны США провело успешное испытание гиперзвуковой ракеты.

Ее скорость в пять раз превысила скорость звука. Об этом Управление перспективных исследовательских программ Пентагона.

"Управление совместно с ВВС США провело испытания гиперзвуковой оружия с воздушно-реактивным двигателем. Крылатая ракета развила скорость более 5 M. В ходе испытаний достигли основные поставленные цели", - говорится в заявлении.

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Разработчик ракеты является американский концерн Raytheon Technologies.

Северная Корея осуществила учебный запуск баллистических ракет малой дальности с вагона поезда.

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