КНДР показала запуск баллистической ракеты с поезда

Северная Корея показала запуск ракет. Фото: ua.news

Северная Корея осуществила учебный запуск баллистических ракет малой дальности с вагона поезда.

Ракеты поразили цель в Японском море. Об этом сообщает Yonhap.

"Железнодорожный ракетный полк принял участие в учениях по задачей поразить цель в 800 километрах от своего местоположения", - говорится в сообщении.

Обучение организовали чтобы повысить способность наносить интенсивный одновременный удар по силам, которые представляют для нас угрозу, при проведении необходимых военных операций.

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Новая система позволит КНДР иметь лучшую мобильность при пуске ракет по своей железнодорожной сети по всей стране.

По словам экспертов, поезд также могут замаскировать пассажирский и его будет труднее отследить с военных спутников, что усложнит выявление признаков неизбежного запуска ракеты.

Украинское аэрокосмическое предприятие Firefly Aerospace договорилось со SpaceX об отправке на Луну в 2023 году посадочного модуля Blue Ghost. Он обеспечит все этапы доставки полезной нагрузки: транзит к Луне, выход на лунную орбиту и доставку на поверхность.